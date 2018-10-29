В Югре на капитальном ремонте «пропали» 26 млн рублей

Нижневартовск, Югра, , 13:37 — REGNUM В Югре выявлен факт хищения более 26 млн рублей на капитальном ремонте медицинских учреждений. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по ХМАО подозревают в совершении преступления 41-летнюю руководительницу строительной организации Нижневартовска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального полицейского управления.

Установлено, что женщина заключила договор на капитальный ремонт двух медицинских организаций в Нижневартовске. В дальнейшем она предоставила фиктивные документы о якобы произведённых работах, получив при этом более 26 млн рублей. Ей, по версии полицейских, покровительствовал 57-летний чиновник от медицины, который согласовал несуществующие работы за взятку отделочными материалами на сумму более 400 тыс. рублей на ремонт своего дома. При обыске по месту жительства чиновника полицейские обнаружили и изъяли более 2,5 млн рублей и более 2,5 тыс. евро наличных денег.

Собранный полицейскими материал отправлен в СУ СКР по ХМАО. В отношении директора строительной организации и чиновника возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).