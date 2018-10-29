Курские общественники обвиняют оператора ТКО в обмане потребителей

Железногорск, Курская область, , 13:28 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта считают, что оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в городе Железногорск Курской области экономит на вывозе мусора. Как сообщила пресс-служба ОНФ, крупногабаритный мусор до конца июля 2018 года вывозили на полигон, который был официально закрыт ещё в 2014 году.

Муниципальный полигон в Железногорске закрыли, так как в региональном управлении Росприроднадзора был составлен отчет, согласно которому городская свалка загружена на 99%. Крупногабаритные отходы теперь должны вывозить из Железногорска в Октябрьский район, однако туда оператор не добирался, сбрасывая мусор на закрытую свалку.

Причина, считают общественники, — в том, что закрытый полигон на самом деле был загружен всего 32%, что подтвердила прокуратура, однако изначальный отчёт Росприроднадзора остаётся в действии и не даёт изменить ситуацию. Железногорцы же всё это время платят за транспортировку мусора в Октябрьский район.

«Юридически закрытый, но фактически пригодный для захоронения мусора железногорский полигон как сегодня, так и дальше будет соблазнять мусорщиков-коммерсантов на попытки припрятать новый мусор среди старого. Именно поэтому представители ОНФ неоднократно указывали в качестве одной из важнейших мер по оптимизации системы обращения с ТКО скорейшее возобновление работы железногорского полигона на основании подготовленной проектной документации», — заявил представитель регионального штаба Сергей Григорьев.

Активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить, как соблюдается соглашение между профильным комитетом и оператором ТКО юго-западной зоны и насколько законно потребителям начисляют плату за вывоз мусора.