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Институт телевидения и радиовещания «Останкино» остался без лицензии

Общество

Также приостановлена деятельность Московского технологического института

Москва, 29 октября 2018, 13:26 — REGNUM  Рособрнадзор приостановил деятельность двух российских вузов. Такая мера предпринята после проведенных ведомством контрольных проверок, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Так, приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности в Московском технологическом институте, а в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО) действие лицензии и вовсе прекращено. Решение вынесено на основании постановления Арбитражного суда.

После прекращения действия лицензии МИТРО должен прекратить образовательную деятельность и обеспечить студентов местами в других учебных заведениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2018 года Рособнадзор прекратила действие лицензии МОУ ВО «Институт права и экономики», зарегистрированного в Липецке. Приказ был подписан на основании решения Арбитражного суда.

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Лишение вузов лицензий и аккредитаций
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