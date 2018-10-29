В Чебоксарах 4 ноября пройдут крестный ход, ночь искусств и митинг-концерт

Чебоксары, , 13:23 — REGNUM В столице Чувашии мероприятия, приуроченные к Дню народного единства, пройдут со 2 по 4 ноября. В учреждениях культуры, образования и спорта, а также на открытых площадках и в парках будут организованы фестивали, конкурсы, часы мужества, спортивные мероприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

2 ноября город присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант», который позволит каждому желающему оценить уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России. В республике утверждено 13 региональных площадок, из них 10 — в Чебоксарах. В этот же день в центральной городской библиотеке им. В. Маяковского пройдет встреча с известными модельерами и показ модной коллекции исторического костюма «Чёрная коллекция», созданной студентами Чебоксарского художественного училища. Серия патриотических мероприятий пройдет в учреждениях культуры, спорта и образования города Чебоксары.

В День народного единства, 4 ноября, главным массовым событием станет праздничный митинг-концерт на Красной площади. На сценическую площадку выйдут творческие коллективы национально-культурных объединений. Ожидается, что в празднике примут участие свыше 5 тыс. человек. Планируется выездная торговля, полевая кухня и бесплатный чай. В доме дружбы народов пройдёт V республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России»: будет представлена концертная программа, выставка декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, а также дегустация национальных блюд.

В этот же день состоится крёстный ход, посвященный празднованию Дня народного единства и Казанской иконы Божией Матери. Шествие начнется от Введенского кафедрального собора и праздничным молебном у храма Рождества Христова на площади Республики.

4 ноября учреждения культуры города присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств — 2018» под девизом «Искусство объединяет». Площадками для проведения мероприятий станут библиотеки, музеи, театры, дворцы культуры. Посетителей ждут выставки, мастер-классы, музыкальные концерты, экскурсии, творческие квесты, дискуссионные площадки, спектакли. Праздничные мероприятия также запланированы в парках города.