В Прикамье минздрав «ущемлял права частных клиник»

Пермь, , 13:18 — REGNUM В УФАС в Пермскому краю заявили, что региональный минздрав ущемляет права частных клиник. Ведомство выдало предписание, где потребовало устранить нарушения антимонопольного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Прикамью.

В медучреждениях регулярно проводятся платные психиатрические освидетельствования. Краевой минздрав выдавал разрешение на проведение таких экспертиз только государственным клиникам. Хотя ранее такие разрешения выдавались и частным клиникам, но потом эту практику прекратило.

Антимонопольная служба указала на необходимость возвращения выдачи разрешений частникам. Тогда минздрав края разработал проект, однако по его условиям для получения разрешения на проведения психиатрического освидетельствования надо иметь соответствующую лицензию. УФАС посчитало такую меру избыточной, поскольку в рамках медосмотра лечение пациентов не требуется. Последовало предупреждение о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. В противном случае минздраву грозит административное наказание.