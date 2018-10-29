В Керчи до сих пор не захоронено тело напавшего на колледж студента

Керчь, Крым, , 13:14 — REGNUM Тело Владислава Рослякова, напавшего на учащихся и преподавателей Керченского политехнического колледжа, до сих пор не захоронено. Об этом сообщили 29 октября в керченском медицинском учреждении, где находится труп «керченского стрелка».

«Его не захоронили, там еще следствие идет. Кроме того, тело некому забирать — мать в больнице лежит, а остальным не выдают», — цитирует ТАСС слова представителя медучреждения.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в колледже, действовал один.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в учебном заведении, а затем из огнестрельного оружия начал расстреливать преподавателей и учащихся. В результате нападения погибли 20 человек. Еще одна пострадавшая скончалась позднее.