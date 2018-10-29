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В Москве погиб журналист НТВ Никита Развозжаев

Общество

Ему было 25 лет

Москва, 29 октября 2018, 13:12 — REGNUM  В Москве ушёл из жизни журналист телеканала НТВ Никита Развозжаев. Его не стало утром 29 октября. О самоубийстве журналиста сообщили в пресс-службе телеканала.

«Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы канала.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2017 года на журналиста Никиту Развозжаева, который вёл прямой эфир с мероприятия, посвященного дню Воздушно-десантных войск, было совершено нападение. К корреспонденту подошёл пьяный мужчина среднего возраста и ударил кулаком в лицо. При этом он нецензурно ругался. Уголовное дело в отношении подозреваемого в нанесении побоев журналисту было передано в суд в середине августа 2017 года.

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Напомним, Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. После окончания института журналистики при местном государственном университете работал на ГТРК «Саратов», с конца 2016-го — в программе «Чрезвычайное происшествие» на НТВ.

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