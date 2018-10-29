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Из нигерийского плена освобождён украинский моряк — МИД Украины

Общество

Мужчина возвращается домой в Одессу

Киев, 29 октября 2018, 13:13 — REGNUM  В Нигерии освобождён гражданин Украины, член экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу», — сообщил Климкин.

Напомним, судно MV Glarus было захвачено пиратами 22 сентября в Гвинейском заливе. Среди двенадцати похищенных членов экипажа один оказался гражданином Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Пираты похитили 12 моряков со швейцарского судна

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Пиратские захваты судов
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