Из нигерийского плена освобождён украинский моряк — МИД Украины

Киев, , 13:13 — REGNUM В Нигерии освобождён гражданин Украины, член экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу», — сообщил Климкин.

Напомним, судно MV Glarus было захвачено пиратами 22 сентября в Гвинейском заливе. Среди двенадцати похищенных членов экипажа один оказался гражданином Украины.

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