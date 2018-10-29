Японская принцесса Аяко лишилась титула, выйдя замуж за «простолюдина»

Токио, , 13:01 — REGNUM Двоюродная племянница японского императора Акихито принцесса Аяко ради замужества предпочла отказаться от королевского титула. Свадьба принцессы и не принадлежащего к знатному сословию жениха состоялась в японской столице, сообщает Kyodo.

По сведениям агентства, в торжественной церемонии бракосочетания Аяко и 32-летнего Кэя Мориты, который работает в судоходной компании Nippon Yusen KK приняли участие около 30 человек. Свадебный наряд принцессы представлял платье с традиционными красными и зелеными узорами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно, что правительство Японии создало комитет, который будет отвечать за все церемонии, связанные с передачей императорского трона — 30 апреля 2019 года состоится церемония отречения нынешнего японского императора Акихито от престола.

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