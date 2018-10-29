Ремонтировать набережную во владимирском Гороховце будут москвичи

Гороховец, Владимирская область, , 13:04 — REGNUM Во Владимирской области выбрана компания, которая начнет ремонт набережной в Гороховце. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, опубликованные на сайте госзакупок, победителем конкурса стала компания «Техэксперт», зарегистрированная в Москве. Первый этап работ обойдется в 95,6 млн рублей.

Заказчиком работ выступает администрация Гороховецкого района. Деньги будут выделены из местного бюджета. При этом на конкурс была подана только одна заявка, которую признали соответствующей всем требованиям. Согласно документам, компания должна выполнить работы по укреплению берега. Все должно быть готово уже к середине декабря 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что на ремонт набережной в Гороховце планируют потратить 375 млн рублей. Ранее сообщалось, что большая часть средств — 275 млн рублей — будет выделена из областного бюджета, еще 75 млн и 25 млн рублей — из федерального и местного бюджетов. На эти деньги на набережной реки Клязьма планируется создать пешеходную зону со смотровыми площадками, оборудованными спусками к реке, лестницами и дорожками к пляжу. Отметим, что 21 июля 2018 года Гороховец отметил 850-летие. На подготовку к празднованию было получено 940 млн рублей.

Ранее стало известно о судьбе проекта по строительству другой набережной — во Владимире. Проект не получил поддержку федерального бюджета. Возможность софинансирования будет повторно рассмотрена в 2019 году.

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