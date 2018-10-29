Крушение в Индонезии стало первым для Boeing нового поколения

Джакарта, , 12:57 — REGNUM Авиакатастрофа, которую у берегов остова Ява в Индонезии потерпел Boeing 737 MAX 8 стала первым происшествием в истории этого типа самолётов нового поколения. По данным сайта, отслеживающего инциденты с самолетами Boeing 737, до крушения в Индонезии каких-либо происшествий с участием лайнеров поколения MAX не происходило, пишет РБК.

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В настоящее время причины крушения пока не называются. Однако, по данным генерального директора Lion Air Group Эдварда Сираита, неполадки у этого лайнера были и ранее, во время перелёта с острова Бали в Джакарту. При этом, по утверждению руководителя компании, техническая проблема была устранена и сделано это своевременно. Характер неполадок Сираит не уточнил.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт индонезийской компании Lion Air пропал с радаров 13 минут спустя после взлёта из аэропорта Джакарты. Позднее его обломки были найдены в море в западной части острова Ява. По данным агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии, на борту самолёта находились 189 человек. На лайнере летели 181 пассажир, в том числе трое детей, а также двое пилотов и шестеро членов экипажа. Выжить не удалось никому. В районе крушения борта ведётся поисково-спасательная операция.