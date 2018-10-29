Новосибирск, , 12:47 — REGNUM В Новосибирске сохраняются неблагоприятные погодные условия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня днём, 29 октября, на территории города ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный 5−10 м/с, порывы до 15 м/с, температура +3…+5 °C.

«Ночью 30 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами образование снежного покрова, ночью и утром гололедица. Температура −1…+1 °C, ветер юго-западный 9−14 м/с, местами порывы до 19 м/с», — уточняют синоптики.

Сейчас в Новосибирске +2°C, пасмурно, но пока без осадков, ветер южный 7 м/c.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 октября на Новосибирск обрушился шквалистый ветер, который валил деревья и даже светофоры, разносил по всему городу мусор. Сегодня, 29 октября, в городе устраняют последствия ночного урагана.

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