Выпускникам медвузов могут разрешить работать врачами скорой помощи

Москва, , 12:46 — REGNUM Выпускникам российских медицинских вузов могут разрешить занимать должности врачей скорой помощи. С такой инициативой к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой обратились депутаты Законодательной думы Хабаровского края. Они предлагают внести изменения в приказы Минздрава и Минтруда РФ, сообщает"Медвестник».

По мнению главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава России, академика Сергея Багненко, выпускники медвузов могли бы восполнить дефицит кадров. Но участковый врач, которым может стать выпускник, работает в коллективе, а врач скорой помощи выезжает на вызовы один, а это большая ответственность.

«Если отправлять вчерашних студентов на вызовы, то существует риск снижения качества медицинской помощи, особенно в первый год. Можно разрешить им занимать эти должности, но только через профподготовку», — отметил Багненко.

По его мнению, нужно посадить выпускника вуза в бригаду скорой помощи вторым врачом, а через полгода абсолютное, если всё будет нормально, он сможет работать самостоятельно. Но в принципе большинство специалистов называют предложенную депутатами схему привлекательной для выпускников медицинских вузов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве внедряют изучение этики в программу обучения студентов медицинских вузов. Профессионально ориентированные программы запущены осенью 2018 года. Слушателями курсов стали 50 тыс. врачей и сотрудников московских поликлиник.

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