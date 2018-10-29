В Оренбурге вахтёр школы пострадала из-за собственной грубости

Оренбург, , 12:41 — REGNUM В Оренбурге в школе № 41 женщине-вахтёру за неподобающее поведение объявили выговор. После него сотрудница написала заявление на увольнение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Ранее в соцсетях появилось видео разговора вахтёра с ученицей и её сестрой, где участники выясняют отношения по поводу инцидента. Девочки утверждают, что поведение техперсонала вышло за рамки приличия. Во время конфликта женщина якобы сказала, что школьницу «в детстве мало били». Вахтёру не понравилась причёска школьницы, и женщина, по словам сестёр, обозвала ученицу лахудрой, а также схватила за руку, да так сильно, что остался синяк. Гематому зафиксировали в травмпункте. Женщина принесла свои извинения за то, что обидела девочку.

В соцсетях и мессенджерах начали активно обсуждать тему поведения техперсонала в образовательных учреждениях. Депутат Оренбургского горсовета Денис Батурин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что общался с сестрой пострадавшей девочки и предлагал свою помощь. Пока она не понадобилась. Батурин считает, что исходя из этого случая нельзя говорить о системе, в своём большинстве технички и вахтёры доброжелательны. Однако единичные вопиющие случаи, подобные тому, что произошёл в школе № 41, игнорировать нельзя.

Сейчас информацию об агрессивном теперь уже бывшем вахтёре проверяет полиция.