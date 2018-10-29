Жителя Москвы подозревают в убийстве соседа по подъезду

Москва, , 12:37 — REGNUM Правоохранители задержали жителя Москвы, подозреваемого в убийстве соседа по подъезду. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

По версии стражей порядка, вечером 28 октября житель одного из домов по улице Головачева после ссоры с соседом «произвел в последнего не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия».

В ведомстве отметили, что потерпевший 1975 года рождения от полученных ранений скончался на месте.

«Задержанный пояснил, что между ним и потерпевшим на протяжении двух лет были длительные конфликты», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее вермя по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В СКР отметили, что задержанному в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Калужской области суд вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего жителя города Спас-Деменска, который признан виновным в убийстве родного отца.

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