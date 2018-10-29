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Власти Италии возвращают в документы слова «отец» и «мать»

Общество

Из электронных удостоверений личности несовершеннолетних граждан уберут общий термин «родители»

Власти Италии возвращают в документы слова «отец» и «мать»
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Семья

Рим, 29 октября 2018, 12:37 — REGNUM  В электронных удостоверениях личности несовершеннолетних граждан Италии вновь появятся слова «отец» и «мать» вместо общего слова «родители», сообщает Il Messaggero в понедельник, 29 октября.

Вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что вопрос уже согласован с министерством образования, а также с министерство экономики и финансов.

Для подписания соответствующего декрета нужны еще несколько согласований, в частности, уполномоченной службы по вопросам приватности.

Министр Италии по делам семьи Лоренцо Фонтана на своей странице в Facebook отметил, что таким образом еще одно предвыборное обещание их с Сальвини партии «Лига» будет выполнено.

Значимость поправки состоит в необходимости подчеркнуть, что родителями могут быть только отец и мать, а потому и нет смысла указывать в документах общий термин.

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