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Андрей Травников предложил достойно украшать Новосибирск к праздникам

Общество

По мнению губернатора, столица Сибири украшается иллюминацией на недостаточно высоком уровне

Андрей Травников предложил достойно украшать Новосибирск к праздникам
Jean-Pierre Bazard
Новогодние украшения

Новосибирск, 29 октября 2018, 12:32 — REGNUM  К праздникам Новосибирск украшается иллюминацией на недостаточно высоком уровне, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По мнению главы региона, участвовать в украшении столицы Сибирского федерального округа должны не только органы власти, но и бизнес, и общественные организации. Такое заявление Травников сделал сегодня, 29 октября, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

«В течение этого года мы получали сигналы о том, что жители Новосибирска, гости нашего города не очень довольны праздничным украшением столицы (Сибири), — цитируют губернатора «Все новости Новосибирской области». — Это касается новогодних праздников, это традиционно звучит в преддверии Дня Победы. И отчасти эти замечания справедливы. В отношении новогодней иллюминации и украшения города — это, наверное, точно».

Он обратился к руководителям федеральных органов власти — также предпринять необходимые меры для подготовки к украшению зданий, к бизнесу города Новосибирска и общественным организациям — постараться общими усилиями подготовить Новосибирск к предстоящим праздничным новогодним мероприятиям «на более высоком, красочном, интересном уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, значительное число новосибирцев не впечатлило новогоднее убранство города в прошлом году. «Постарались создать ощущение праздника» — так описывал концепцию новогоднего городка в центре Новосибирска мэр Анатолий Локоть.

Многие жители города сравнивали новогоднюю столицу Сибири с другими городами федерального округа, и это сравнение оказалось не в пользу Новосибирска.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мрак и безысходность»: почему новогодний Новосибирск не впечатлил горожан

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