Денег на субсидии ЖКХ в бюджете Украины хватит только до выборов — эксперт

Киев, , 12:35 — REGNUM Денег, заложенных в бюджете Украины на 2019 год на оплату субсидий ЖКХ, не хватит, заявил экономист Алексей Кущ 29 октября в комментарии изданию «Апостроф».

По мнению эксперта, сумма дотаций должна оставлять не 55 млрд. гривен как запланировано, а не менее 80 млрд млрд.

Кущ предположил, что правительство выделило столь мизерную сумму из расчёта дотянуть до парламентских выборов, которые пройдут 31 октября 2019 года.

«Летом количество выплат по субсидиям сокращается, поэтому можно спокойно до парламентских выборов эту тему закрыть. А вот с субсидиями, которые начнутся начисляться в отопительный сезон 2019−20 годов, будет самая настоящая катастрофа», — считает эксперт.

Кущ уверен, что в конце 2019 года новый президент и правительство Украины столкнутся с потребностью сокращать финансирование каких-то статей расходов бюджета, и начнут перебрасывать деньги на финансирование субсидий.

Напомним, как ранее заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в 2019 году субсидии на оплату ЖКХ будут получать почти 7 млн. семей.

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В новом году жителей Украины ожидают несколько повышений цены на электричество и газ.

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