Убыль населения в Чувашии растёт

Чебоксары, , 12:12 — REGNUM В Чувашии обновлены данные о демографической обстановке. По итогам девяти месяцев рождаемость в республике уменьшилась на 5,8% при росте смертности на 0,2%. Число умерших превысило число родившихся на 18,8%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в январе — сентябре 2018 года в Чувашии родились 9915 детей. Это на 5,8% меньше, чем было в аналогичном прошлогоднем периоде. В абсолютном выражении родилось на 605 младенцев меньше. В том числе 3411 детей (34,4% от общего числа родившихся живыми) были по очередности рождения первыми, 4164 ребёнка (42%) — вторыми, 1743 ребёнка (17,6%) — третьими, 594 младенца (6%) — четвертыми и более.

Умерли за девять месяцев 11 778 человек, что на 0,2% (или на 19 человек) больше к уровню января — сентября прошлого года. В том числе умерли 44 младенца (в январе — сентябре 2017 года — 43), из них 15 — от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, 10 — от внешних причин.

Основными причинами смерти жителей республики остаются болезни системы кровообращения (38,3% всех умерших), новообразования (11,9%), внешние причины (10,8%), болезни органов дыхания (5,6%) и болезни органов пищеварения (5,5%).

Число умерших превысило число родившихся на 18,8% (в январе — сентябре 2017 года — на 11,8%). Естественная убыль населения выросла за указанный период с 1239 до 1863 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам января — июля 2018 года население Приволжского федерального округа сократилось на 55 317 человек. Ни в одном из субъектов ПФО в указанном периоде не наблюдается естественный прирост населения. Максимальная естественная убыль населения за указанный период зафиксирована в Нижегородской области, численность жителей которой упала на 10 738 человек. Минимальная естественная убыль наблюдается в Татарии — 101 человек.

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