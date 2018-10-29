В ДНР выпустили марку к юбилею комсомола

Донецк, , 12:10 — REGNUM В Донецке прошла торжественная церемония гашения марки, посвящённой 100-летию образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), сообщила 29 октября пресс-служба государственного предприятия «Почта Донбасса» на официальном сайте.

«В день 100-летия со дня основания ВЛКСМ, 29 октября 2018 года, Почта Донбасса вводит в обращение художественную почтовую марку, конверт первого дня и специальный штемпель первого дня, посвященные этой дате», — сказано в сообщении.

Марка номиналом 26 рублей вышла тиражом 14 тыс. экземпляров. На листе с оформленными полями находится семь марок и купон. На конверте первого дня изображены значки ВЛКСМ разных периодов на фоне советского флага. Тираж конверта первого дня — 1 тыс. экземпляров.

Напомним, 25 октября «Почта России» также выпустила марку номиналом 46 рублей, посвящённую столетию комсомола. Её тираж составил 400 тыс. экземпляров.