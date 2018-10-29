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После «газовой атаки» мэр Челябинска намерен наказать виновника зловония

Общество

Конкретные санкции пока не озвучены

После «газовой атаки» мэр Челябинска намерен наказать виновника зловония
Адриан ван Остаде. Обоняние (чувство)

Челябинск, 29 октября 2018, 12:08 — REGNUM  Произошедшая на прошедшей неделе «газовая атака» на Челябинск и пригороды не останется без последствий. Об этом 29 октября на аппаратном совещании заявил мэр Евгений Тефтелев.

Конкретный вид санкций глава города не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине прошедшей недели Челябинск и окрестности пережили «газовую атаку». Два дня в воздухе остро ощущался запах фекалий.

Под подозрение попала одна из птицефабрик. На место выехали представители Роспотребнадзора, прокуратуры и полиции. Тем временем экологи отметили, что превышения вредных веществ в воздухе нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинск снова накрыло зловонием: кто виноват?

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Экологические проблемы крупных городов
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