После «газовой атаки» мэр Челябинска намерен наказать виновника зловония

Челябинск, , 12:08 — REGNUM Произошедшая на прошедшей неделе «газовая атака» на Челябинск и пригороды не останется без последствий. Об этом 29 октября на аппаратном совещании заявил мэр Евгений Тефтелев.

Конкретный вид санкций глава города не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине прошедшей недели Челябинск и окрестности пережили «газовую атаку». Два дня в воздухе остро ощущался запах фекалий.

Под подозрение попала одна из птицефабрик. На место выехали представители Роспотребнадзора, прокуратуры и полиции. Тем временем экологи отметили, что превышения вредных веществ в воздухе нет.

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