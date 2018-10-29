Падение «Союза» не подорвало имидж РФ в области космонавтики?

Москва, , 12:15 — REGNUM Авария космического корабля «Союз» повредила коммерческим интересам России, считает социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 октября, комментируя итоги социологического исследования, показавшего, что 62% граждан РФ не считают, будто эта авария повредила международному престижу РФ. Между тем 23% респондентов убеждены, что случившееся свидетельствует о провале российской космической программы.

«Те 23%, которые сказали о подорванном престиже, — это как раз та часть граждан, которые вообще думают о космической программе или интересуются этой тематикой, — сказал Кагарлицкий. — Соответственно, 62% — это те люди, которые вообще не интересуются этой тематикой и, не исключено, что вообще узнали про неудачный пуск корабля «Союз» из опроса социологов. В 90% случаях это так».

При этом Кагарлицкий отметил, что РФ по уровню развития космонавтики осталась на том же технологическом уровне, на котором был СССР в последние годы своего существования.

«Понятно, что американцы обогнали российскую космонавтику по меньшей мере на одно технологическое поколение, иразрыв составляет порядка 25 лет, — заметил эксперт. — Мы просто переместились из позиции вторых лидеров в позицию аутсайдеров высшей лиги. Иными словами, мы остались в высшей лиге, но следующим этапом будет гарантированный вылет из неё. Это вопрос 3−5 лет. Не больше».

Что касается репутационных потерь вследствие падения «Союза», то директор Института глобализации и социальных движений констатировал, что речь в данном случае идёт об уроне в коммерческом плане.

«Советский Союз был страной, которая исследовала космос, была лидером космической индустрии и науки, а современная РФ стала страной, которая способна предоставлять некоторые коммерческие услуги в сфере космоса, — сказал Кагарлицкий. — Пока есть возможность их продать, считается, что всё в порядке. В рамках современной российской политики и экономики никакой престиж космонавтики никого не интересует. Есть лишь коммерческий рейтинг. Который упал. Никакая наука и никакие исследования больше не нужны. Если бы ракета не грохнулась, проблем бы и дальше никто не чувствовал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, по мнению 68% граждан РФ, неудачные запуски — обычное и неизбежное явление в космонавтике и данный инцидент на повлиял на репутацию России. Обратного мнения придерживаются 34% респондентов. Более того, 72% опрошенных сказали, что на сегодняшний день Россия является лидером в освоении космического пространства и укрепляет свои позиции в космической сфере. 23% респондентов назвали ситуацию с «Союзом» свидетельством провала российской космической программы.

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