В Оренбуржье нефтяники заплатят 4 млн рублей за вред природе

Оренбург, , 11:57 — REGNUM В Оренбургской области суд обязал местную нефтяную компанию возместить ущерб, нанесённый окружающей среде. Сумма компенсации составит 4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

По данным судебной инстанции, весной 2017 года на Пономарёвском месторождении нефти зафиксировано два случая разгерметизации нефтепровода. В результате нефтяная жидкость затопила 350 квадратных метров земли лесного фонда. После работ по очистке почвы выяснилось, что уничтожению подверглось более 100 квадратных метров, свой рост прекратили десятки деревьев.

Районный суд вынес решении о компенсации в размере 4 млн рублей. Однако последовала апелляция в областной суд, который, свою очередь, оставил постановление без изменения.