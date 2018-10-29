Одесские зоозащитники потребуют наказать таможенников, мучивших овец

Одесса, Украина, , 11:57 — REGNUM Возле прокуратуры Одесской области состоится акция в защиту овец, которых морили голодом работники таможни в порту Ильичёвска (переименован в Черноморск), сообщило 29 октября издание «УНН».

Участники акции вручат работникам прокуратуры обращение с требованием расследовать вопиющий факт издевательств над животными:

«Требуем наказать виновных за страдания и смерть от голода и жажды более 50 овец на таможне Черноморска. Также призываем чиновников к действенным шагам для спасения выживших животных и изменений в деятельности для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — заявили организаторы акции.

Защитники животных также отметили, что продолжают бороться за спасение выживших овец:

«Утром вынесли еще трех умерших животных. Сейчас ветеринары ставят капельницы тем овцам, которые в тяжелом состоянии и нуждаются в помощи. Все необходимые медицинские препараты есть».

Напомним, с 12 октября украинские таможенники держали в контейнере без воды и пищи 300 овец, прибывших из Турции. Из-за бюрократических проволочек владелец животных не может их ни забрать, ни утилизировать. В ситуацию вмешались волонтёры, которые добились обустройства пункта временного содержания животных.