Обнаружена опасная уязвимость Microsoft Word

Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Пользователи офисного пакета приложений Microsoft Office могут пострадать от действий злоумышленников, научившихся заражать компьютеры с помощью вредоносного кода, встроенного в файлы Microsoft Word. Об этом сообщили эксперты исследовательской компании Cymulate.

Отмечается, что хакеры маскируют указанный кода под встроенное в файл документа видео. При помощи редактуры файла document. xml кибермошенники добиваются того, чтобы вместо перехода на сайт видеохостинга жертва атаки запускает некий вредоносный код, и на это действие не реагирует система безопасности операционной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в новых версиях браузера Mozilla Firefox реализована встроенная защита от нежелательного сбора информации и скрытого использования устройств.

Читайте также: Firefox защитит пользователей от скрытого майнинга