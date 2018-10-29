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Обнаружена опасная уязвимость Microsoft Word

Общество

Кибермошенники добиваются того, чтобы вместо перехода на сайт видеохостинга жертва атаки запускает некий вредоносный код

Обнаружена опасная уязвимость Microsoft Word
FrankWinkler
Windows

Вашингтон, 29 октября 2018, 11:37 — REGNUM  Пользователи офисного пакета приложений Microsoft Office могут пострадать от действий злоумышленников, научившихся заражать компьютеры с помощью вредоносного кода, встроенного в файлы Microsoft Word. Об этом сообщили эксперты исследовательской компании Cymulate.

Отмечается, что хакеры маскируют указанный кода под встроенное в файл документа видео. При помощи редактуры файла document. xml кибермошенники добиваются того, чтобы вместо перехода на сайт видеохостинга жертва атаки запускает некий вредоносный код, и на это действие не реагирует система безопасности операционной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в новых версиях браузера Mozilla Firefox реализована встроенная защита от нежелательного сбора информации и скрытого использования устройств.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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