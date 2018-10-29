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Трамп и непокорный зонт – курьёзный случай в аэропорту

Общество

Президент США вновь вызвал улыбки у пользователей соцсетей

Трамп и непокорный зонт – курьёзный случай в аэропорту
Иллюстрация: Скриншот с видео World 24
Трамп и непокорный зонт

Вашингтон, 29 октября 2018, 11:29 — REGNUM  Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в очередной раз не сумел совладать с зонтом. Курьезный случай попал на кадры видеозаписи, которая опубликована на популярном видеохостинге.

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На кадрах видно, как глава Белого дома поднимается по трапу. Однако перед входом в самолёт он буквально на несколько секунд замешкался, пытаясь пройти в проём с открытым зонтом. Однако, не сумев этого сделать, просто бросил его на трап и зашёл внутрь.

Видео опубликовано: World 24

В социальных сетях бурно отреагировали на этот инцидент, оставив массу комментариев и советов, как справиться с зонтом.

Напомним, что это не единственный казус с президентом США. В конце апреля 2018 года в ходе визита в Мичиган американский лидер не смог справиться с зонтом, который вывернуло порывом ветра. А в середине октября главу Белого дома раскритиковали за то, что он не прикрыл зонтом свою жену Меланью, оставив её мокнуть под дождём.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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