В Петербурге добились возбуждения дела о выброшенных из окна кошках

Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга добилась возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животными в связи с диким случаем в Адмиралтейском районе города, вызвавшим общественный резонанс. Расследование дела взято на контроль в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 октября из квартиры на шестом этаже по Старо-Петергофскому проспекту, 54, неизвестные лица выбросили полтора десятка кошек, как минимум трое животных погибли. Известно, что инцидент стал следствием конфликта в коммунальной квартире. Кошки жили у 70-летней пенсионерки, что вызывало резкое недовольство соседей.

Очевидцы позвонили в полицию, сотрудники которой установили факт происшествия и начали проверку. В свою очередь, прокуратура изучила материалы проверки и выявила нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства: при наличии состава преступления по статье УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных», уголовное дело длительное время не возбуждалось.

«По требованию прокуратуры района в порядке ст. 37 УПК РФ 25 октября 2018 года следственными органами возбуждено уголовное дело <…> Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района», — сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга сегодня, 29 октября.

Напомним, правительство РФ подготовило изменения законодательства об учете и идентификации домашних животных, предполагающие платную регистрацию питомцев. В ближайшее время документ могут внести в Госдуму.

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