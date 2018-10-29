Конфликт между рэперами: 50 Cent купил 200 билетов на концерт соперника

Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Американский рэпер 50 Cent (Кёртис Джексон) купил 200 билетов на концерт рэпера Ja Rule (Джеффри Аткинс), запланированный на 9 ноября. В своём Instagram 27 октября исполнитель рассказал, что сделал это не для того, что посетить мероприятие — он оставит места по центру зала пустыми.

50 Cent рассказал, что каждый билет обошёлся ему в $15. Из этого следует, что всего рэпер потратил на свою шутку $3000. После записи о билетах исполнитель опубликовал коллаж с «пустыми местами» на концерте Ja Rule и шуточное видео на эту же тему.

Его оппонент не заставил долго ждать ответа: Ja Rule выложил в соцсетях коллаж с 50 Cent в виде женщины, назвав его стервой.

Конфликт между 50 Cent и Ja Rule длится с 2000-х годов. 50 Cent утверждал, что Ja Rule несправедливо обвинил его в краже драгоценностей. В то же время Ja Rule отмечал, что конфликт между ними зародился из-за недопонимания на съемках одного из клипов.

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