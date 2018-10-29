Дагестан выступает за обязательный экзамен по родному языку

Москва, , 11:16 — REGNUM Вице-спикер законодательного собрания Дагестана Камил Давдиев предложил ввести обязательный экзамен по родному языку, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

«Может быть на региональном уровне не ЕГЭ, а ГИА сдавать после 9 класса для того, чтобы в обязательном порядке наши дети сдавали экзамены», — предложил Давдиев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Он считает, что родители, взрослые должны ответственно подходить к вопросу изучения родных языков в том числе и в школе.

«Дети всегда ищут наиболее легкий вариант продвижения в жизни, они на самом деле даже не осознают, что им необходим родной язык», — сказал парламентарий.

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