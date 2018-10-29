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Ростовские дольщики объявили о бессрочной голодовке

Общество

Подробности уточняются

Ростовские дольщики объявили о бессрочной голодовке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дольщики

Ростов-на-Дону, 29 октября 2018, 11:02 — REGNUM  В Ростове-на-Дону обманутые дольщики объявили о бессрочной голодовке. Акцию протеста начали пострадавшие от действий застройщика жилого комплекса «Баррикадный».

"Обманутые дольщики ЖК на 1-ой Баррикадной начали бессрочную голодовку. Согласно подписанным губернатором [Ростовской области] Василием Голубевым дорожным картам, срок сдачи домов — четвёртый квартал 2018 года. Однако достройка домов так и не начата, вопрос с предполагаемым инвестором не решен», — уточнили жертвы строительной пирамиды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв строительных пирамид, внесённых в реестр Ростовской области, возросло. По данным региональной службы государственного строительного надзора, в списки включено 2157 человек. Всего в план-график включено 68 проблемных объектов.

Ранее депутаты Законодательного собрания Ростовской области пообещали в 2018 году достроить 14 долгостроев. Какие это объекты, не уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В реестре Ростовской области – более 2 тыс. обманутых дольщиков

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Проблемы долевого строительства жилья
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