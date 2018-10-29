В Москве прощаются с Николаем Караченцовым

Москва, , 10:55 — REGNUM В театре «Ленком» в Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым.

Прощание с актером продлится до 13:00 мск, в 12:00 начнется гражданская панихида. На этот период ограничат движение транспорта по Малой Дмитровке от Большого Путинковского до Успенского переулка. Похороны Караченцова начнутся в 14:00 на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября в возрасте 73 лет. Театру «Ленком» артист посвятил десятилетия творчества. В 1967 году Караченцов был направлен в Московский театр имени Ленинского комсомола по распределению после окончания Школы-студии МХАТ.

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