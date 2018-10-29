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В Киеве обворовали представителя Евросоюза

Общество

Пропали деньги и носители информации

Киев, 29 октября 2018, 10:57 — REGNUM  В Киеве неизвестные обокрали квартиру, которую снимал венгерский дипломат Янош Закони, сообщило 29 октября издание Strana.ua.

Крупный европейский чиновник работал в Киеве над реализацией печально известного соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В полицию обратился хозяин квартиры. Оперативники установили, что воры, взломав замки, похитили 6 тыс. евро и носители со служебной информацией.

Напомним, в ночь на 10 октября в центре Киева был угнан внедорожник, принадлежащий консулу Киргизии

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