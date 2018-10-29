Российское отделение IKEA обвинили в сексизме

Москва, , 11:18 — REGNUM Пользователи Facebook обвинили российское отделение IKEA в сексизме. Причиной тому стала публикация, в которой пёс сидит за столом с едой. Администратор сообщества сравнил его с членом семейной пары, который поцарапал машину другого и пытается загладить вину. В записи не упоминается, что речь идёт о женщине или мужчине, однако юзеры сочли, что представители компании таким образом сравнили девушек с собаками.

«Типа женщина — это, как и собака, домашнее животное? Вы хорошо подумали над этим текстом, а?» — спрашивает Мария М.

«В стране, где люди умеют читать между строк, где женщины практически тащили всё на себе в голодные времена, эта шутка совсем не весёлая», — считает Юлия С.

Некоторые пользователи не ограничились лишь гневными комментариями и пожаловались в отдел поддержки клиентов IKEA. Нашлись и те, кто решил устроить компании бойкот.

«Бытовой сексизм от ИКЕА Россия — IKEA. Вы что, совсем обалдели?! Edit: пожаловалась в несколько ИКЕА Россия — IKEA customer service. ИКЕА обязана убрать этот пост и принести публичные извинения», — пишет Ольга В.

«Позор и стыд. Теперь только «Леруа Мерлен», «Касторама» и «Максидом». Сексисты из IKEA не увидят больше моих денег», — заявила Екатерина К.

Впрочем, не все пользователи так негативно отреагировали на запись. Многие из них признаются, что не видят сексистского подтекста в шутке, и подчеркивают, что собака на снимке может обозначать не только женщину, но и мужчину. Кроме того, речь может идти и о гомосексуальной паре.

«Прочитала, посмотрела. Ещё раз прочитала, ещё раз посмотрела. В чём проблема? Не нашла хоть бы малый повод увидеть подтекст, который мог настолько обидеть. Шутка как шутка. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь», — призывает Юлия М.

Еще с появлением первых негативных комментариев администратор сообщества отметил, что компания не хотела никого обидеть постом, который носит сугубо юмористический характер. Однако это не остановило возмущенных юзеров, поэтому запись удалили и принесли извинения тем, кому она показалась неуместной.

Обвинения в сексизме нередко можно встретить на просторах социальных сетей. Например, ранее пользователи Instagram раскритиковали бренд алкогольного мороженого Alcreme из-за рекламы, в которой используются снимки обнаженных девушек.

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