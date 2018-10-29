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В школах и детсадах Урала найдены десятки заражённых сотрудников

Общество

Каждый из них мог стать причиной вспышки заболеваемости, отмечают в Роспортебнадзоре

Екатеринбург, 29 октября 2018, 10:26 — REGNUM  В детских садах и школах Свердловской области на пищеблоках выявлены десятки заражённых сотрудников. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребгннадзора.

Всего в сентябре санврачи проверили 9605 человек. В 112 пробах нашли антиген ротавирусов, а в 202-х — антиген норовирусов.

Первый был выявлен у 49 сотрудников пищеблоков школ и у 63-х сотрудников пищебблоков в детсадах. Второй, соответственно, у 71 в школах и у 135 в детсадах.

Все инфицированные были сразу отстранены от работы. Санврачи отмечают, что каждый из них мог стать причиной распространения инфекции. Теперь ведомство намерено дообследовать тех сотрудников, кто ещё не был проверен.

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Массовые пищевые отравления
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