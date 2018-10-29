В Алтайском крае раскрыто мошенничество с билетами на 500 тыс. рублей

Барнаул, , 10:19 — REGNUM В Алтайском крае агент по продажам билетов одной из городских авиакасс попала под уголовное преследование за мошенничество. Как выяснилось, она обманным путём наживалась на пассажирах. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России 29 октября.

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Факт крупного хищения был выявлен сотрудниками транспортной полиции в Барнауле в мае 2018 года. В ходе расследования установлено, что подозреваемая намеренно завышала стоимость авибилетов, а также суммы агентских сборов. Женщина оформляла и выдавала пассажирам подложные электронные билеты, квитанции и кассовые чеки. При этом в бухгалтерию компании она предоставляла отчётную документацию с фактической стоимостью проданных билетов.

В общей сложности, по данным следственных органов, за три года агент причинила ущерб пассажирам почти на полмиллиона рублей. Статья УК РФ («Мошенничество»), по которой жительнице Барнаула предъявлено обвинение, предусматривает до шести лет тюрьмы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года в Бийске в суд было передано уголовное дело в отношении начальника городского транспортного отдела. Его обвинили в мошенничестве с бюджетными средствами, предназначавшимися для компенсации транспортникам льготного проезда отдельных категорий граждан по единому проездному билету.

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