Здоровое питание пока недоступно для всего человечества

Оттава, , 10:08 — REGNUM На сегодняшний день люди, которые населяют Землю, не смогли бы перейти на здоровое питания, даже при большом желании. Дело в том, что нынешняя глобальная сельскохозяйственная система не может удовлетворить такие потребности всего человечества. К такому выводу пришли канадские ученые из Гуэлфского университета, сообщается на сайте Phys.org.

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По данным исследователей, на планете выращивается слишком мало овощей и фруктов, зато отмечало перепроизводство зерна, жиров и сахара. При этом здоровый рацион питания каждого человека должен наполовину из фруктов и овощей, на 25% процентов — из цельных зёрен и ещё столько же включать белка, жиров и молочных продуктов.

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При этом на сегодня, согласно выводам учёных, в мире производится 12 порций зерна на человека вместо рекомендованных диетологами восьми, в три раза меньше фруктов и овощей — пять порций вместо 15, а также три порции масла и жира вместо одной, три порции белка вместо пяти. Сахара для человека достаточно одной порции, а его производится в четыре раза больше.

Также, по данным исследователей, если производство продуктов питания сместиться в сторону рекомендаций, который дают диетологи, то это приведёт к уменьшению требуемых для их выращивания сельскохозяйственных площадей на 50 млн га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные выяснили, что с помощью пищи можно улучшить своё здоровье. Этому будет способствовать ограничение приёма пищи 10-часовым промежутком в день.

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