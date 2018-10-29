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В Подмосковье показали новые автобусы на газовом топливе: фоторепортаж

Общество

К 2021 году в Подмосковье планируют запустить 300 таких автобусов

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В Подмосковье показали новые автобусы на газовом топливе: фоторепортаж
Наталья Стрельцова © ИА EGNUM
Переоборудованный на газовое топливо автобус

Балашиха, Московская область, 29 октября 2018, 10:34 — REGNUM  В Московской области представили новые экологичные автобусы Lotus, работающие на компилированном газе-метане. На презентации в Балашихе журналистам показали две модели линейки газовых низкопольных автобусов — Lotos 105 CNG большого класса и Lotos 206 СNG среднего класса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По утверждению властей региона, переход на транспорт, работающий на природном газе, позволит в 10 раз сократить выбросы в атмосферу канцерогенных веществ. К 2021 году в Подмосковье планируют запустить 300 таких автобусов. Сейчас на территории Московской области 8 заправочных станций, где используют компримированный природный газ.

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Газовая колонка
Наталья Стрельцова © ИА EGNUM
Газовая колонка
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Заправка автобуса метаном
Наталья Стрельцова © ИА EGNUM
Заправка автобуса метаном
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Пожарная безопасность на АЗС
Наталья Стрельцова © ИА EGNUM
Пожарная безопасность на АЗС

«На данный момент рассматривается вопрос о возможности перевода одного или двух автобусных парков на компримированный природный газ, чтобы посмотреть, насколько это целесообразно и экономически выгодно», — заявил заместитель министра энергетики Московской областиДмитрий Айрапетянц.

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Шпорт Юрий и Дмитрий Айрапетянц
Наталья Стрельцова © ИА EGNUM
Шпорт Юрий и Дмитрий Айрапетянц

По его словам, ГУП МО «Мострансавто», ООО ТД Нефтьмагистраль, ООО «Ремонтно-механический завод РариТЭК» и ФГУП «Мосавтогаз» Министерства энергетики РФ также не исключают возможности запуска совместного проекта по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо. В рамках проекта организуют поставку транспортных средств, работающих на газе, а также сервисного партнерства для их обслуживания. «Пилотными» городами выбраны подмосковные Балашиха и Орехово-Зуево. Срок реализации проекта — 5 лет.

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Автобусы Лотос
Наталья Стрельцова © ИА EGNUM
Автобусы Лотос

«Стоимость метана в 3 раза меньше, чем стоимость остального топлива. Мы рассчитываем, что ближайшие муниципальные предприятия, в том числе ГУП МО «Мострансавто», в скором времени перейдут на заправку природным компримированным газом, что позволит сэкономить до 500 миллионов рублей в ближайшие 5 лет», — заявил заместитель генерального директора ООО ТД Нефтьмагистраль Кирилл Малинин.

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Дивенко Александр
Наталья Стрельцова © ИА EGNUM
Дивенко Александр

По словам участников презентации, метан — самый дешевый вид топлива, кубометр газа стоит 14,1 рубля, тогда как литр бензина — порядка 45 рублей.

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regnum author Наталья Стрельцова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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