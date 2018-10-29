Миллионы шиитских паломников устремились в Кербелу

Кербала, Ирак, , 09:51 — REGNUM Миллионы шиитов со всего мира прибывают в иракскую Кербелу для совершения религиозных ритуалов, сообщает 29 октября Anadolu.

Город считается одним из самых священных для шиитов, именно здесь в 680 году в ходе Кербельской битвы был убит один из почитаемых мусульманских деятелей имам Хусейн, сын четвертого праведного халифа Али и внук пророка Мухаммеда.

Паломники должны достигнуть Кербелы пешком. Посещение Кербелы приурочено для мусульман-шиитов к 40-му дню траура в годовщину смерти имама Хусейна.

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