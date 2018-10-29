Самолет из Китая в Екатеринбург задержан более чем на 16 часов

Харбин, Китай, , 09:46 — REGNUM Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» рейсом Харбин (Китай) — Екатеринбург задержан более чем на 16 часов, сообщает 29 октября пресс-служба перевозчика.

«Китайская сторона не успела выдать разрешение на полеты. Таким образом, произошла задержка рейса U6−756 Харбин — Екатеринбург», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что рейс будет выполнен в 01:05 мск 30 октября, на время ожидания пассажиры обеспечены питанием.

Напомним, ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики испытывают проблемы с получением слотов в аэропортах Китая. По данным Ростуризма, прохождение аккредитации для начала выполнения рейсов в пункты назначения на территории Китая занимает длительное время.

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