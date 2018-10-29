В Прикамье с начала 2018 года умерли более 1,5 тыс. ВИЧ-инфицированных

Пермь, , 09:35 — REGNUM В Пермском крае с начала 2018 года зафиксировано 2862 новых случая ВИЧ-инфекции. Преобладает половой путь инфицирования — 69,1% (в Перми — 75,6%). Парентеральный путь заражения при внутривенном употреблении психоактивных веществ составил 29,9% (в Перми — 22,7%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

За неделю (22−27 октября) выявлено 70 новых случаев. Основная доля пришлась на Пермь — 33 случая: лидирует Орджоникидзевский район (10 случаев).

В настоящее время на учёте состоят 3003 ВИЧ-инфицированных. Всего в Пермском крае зарегистрировано 35 637 случаев ВИЧ-инфекции. В регионе проживают 27 954 людей, живущих с ВИЧ. Показатель распространенности — 1065,7 на 100 тыс. населения.

За весь период наблюдения среди ВИЧ-инфицированных умерли 7683 человека, из них в 2018 году — 1559.