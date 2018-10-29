Выставка об истории Ленинградского комсомола открывается в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Выставка, приуроченная к 100-летию со дня основания комсомола, откроется в Санкт-Петербурге на следующий день после памятной даты, которая отмечается сегодня, 29 октября.

В Историческом парке «Россия — Моя история» с 30 октября по 24 декабря 2018 года будет развернута выставка «Доблестный путь Ленинградского комсомола», материалы которой предоставлены Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга.

Материалы экспозиции посвящены истории создания и основным этапам деятельности комсомольцев Петрограда/Ленинграда: шефство над пионерией, участие в индустриализации и коллективизации, помощь Красной Армии в подготовке будущих бойцов, участие комсомольцев в Великой Отечественной войне и обороне Ленинграда, послевоенное восстановление народного хозяйства, достижения в науке, культуре и спорте. Будет рассказано и о традициях ВЛКСМ и его ленинградской организации.

«Наряду с копиями фотографий и документов, на выставке будут представлены копии уникальных комсомольских альбомов, которые посетители смогут увидеть в электронном виде при помощи современного мультимедийного оборудования», — сообщили в пресс-службе Исторического парка «Россия — моя история».

Большинство представленных документов и вещей экспонируются впервые.

Для посетителей, вход которых на выставку свободный, будут проводиться тематические экскурсии по истории Ленинградского комсомола.