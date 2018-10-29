В Новосибирском вузе прошла викторина по безопасности и боеприпасам

Новосибирск, , 09:18 — REGNUM Студенческая викторина «Мы к опасностям готовы» прошла на факультете летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета в рамках фестиваля науки. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что мероприятие было организовано студентами кафедры газодинамических импульсов факультета летательных аппаратов, участвующих в проектно-ориентированном обучении «Проведение конференции». В викторине приняли участие студенты, обучающихся по профилям «Безопасность технологических процессов и производств», «Инженерная защита окружающей среды», «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» по направлению «Техносферная безопасность», и для студентов специализаций «Боеприпасы», «Автономные системы управления действием средств поражения» по направлению «Боеприпасы и взрыватели».

Викторина проводилась в формате телешоу «Своя игра» в 4 этапа. В ней принимали участие три команды. Вопросы касались системы стандартов безопасности труда, взрывобезопасности, физиологии, аварий на АЭС и других тем. Всего в игре прозвучал 91 вопрос.

Первое место в викторине заняла команда «Безопасники», второе — «Кафедра Малахова», третье — «Убер-азиаты». Участникам были вручены внешний аккумулятор, USB-накопитель и футболка — все с логотипом НГТУ.