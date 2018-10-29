Скупщики незаконно добытого омуля осуждены в Бурятии

Улан-Удэ, , 09:08 — REGNUM В Бурятии членам организованной преступной группы, занимавшейся скупкой у браконьеров запрещенного к добыче омуля, вынесены обвинительные приговоры. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба регионального ГУ МВД.

«40-летний житель Иркутска — ранее не судимый уроженец Кабанского района Бурятии — организовал на территории района скупку у браконьеров байкальского омуля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что злоумышленник привлек к противоправной деятельности своих знакомых местных жительниц 33 и 56 лет. В результате трое преступников сумели складировать в морозильниках порядка 13 тонн ценной рыбы.

Все трое подсудимых получили условные сроки наказания — организатор группы осужден на три года лишения свободы условно, его 33-летняя сообщница — два года условно, 56-летняя участница группы — два с половиной года.

Читайте также: В Бурятии сотрудники ДПС изъяли у рыбака 155 кг запрещённого омуля

Как сообщало ИА REGNUM, год назад Министерство сельского хозяйства России из-за снижения численности рыбы ввело запрет на промысловый вылов омуля. Он распространяется не только на добычу рыбы, но и на ее продажу.

Читайте также: Запрет на вылов омуля? Не слышали. В Бурятии поймали браконьеров