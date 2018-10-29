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Скупщики незаконно добытого омуля осуждены в Бурятии

Общество

Трое преступников сумели складировать в морозильниках порядка 13 тонн ценной рыбы

Улан-Удэ, 29 октября 2018, 09:08 — REGNUM  В Бурятии членам организованной преступной группы, занимавшейся скупкой у браконьеров запрещенного к добыче омуля, вынесены обвинительные приговоры. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба регионального ГУ МВД.

«40-летний житель Иркутска — ранее не судимый уроженец Кабанского района Бурятии — организовал на территории района скупку у браконьеров байкальского омуля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что злоумышленник привлек к противоправной деятельности своих знакомых местных жительниц 33 и 56 лет. В результате трое преступников сумели складировать в морозильниках порядка 13 тонн ценной рыбы.

Все трое подсудимых получили условные сроки наказания — организатор группы осужден на три года лишения свободы условно, его 33-летняя сообщница — два года условно, 56-летняя участница группы — два с половиной года.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад Министерство сельского хозяйства России из-за снижения численности рыбы ввело запрет на промысловый вылов омуля. Он распространяется не только на добычу рыбы, но и на ее продажу.

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