Роспотребнадзор уточнил свои полномочия по контролю качества воздуха

Москва, , 09:06 — REGNUM В связи с резко увеличившимся в последнее время количеством обращений в Роспотребнадзор по поводу недостаточной открытости данных о качестве атмосферного воздуха в различных населенных пунктах России ведомство уточнило свои полномочия по контролю за этой сферой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Так, в компетенцию Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека входит надзор контроля качества атмосферного воздуха на территории населенных мест за соблюдением установленных гигиенических нормативов — предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Мониторинг представляет собой систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и окружающей среды, а также принятие мер по устранению вредного воздействия окружающей среды на людей.

В Роспотребнадзоре уточнили, что заявления о недостаточной открытости данных о результатах реализуемого социально-гигиенического мониторинга не основаны на фактических обстоятельствах и не учитывают законодательство РФ. По мнению ведомства, небрежное отношение к российскому законодательству со стороны инициаторов подобных запросов носит откровенно провокационный характер.

Все данные о состоянии атмосферного воздуха для заинтересованных организаций и населения России размещены на официальном сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Любой желающий может с ними познакомиться.

Отмечается, что за последние 20 лет доля неудовлетворительных проб атмосферного воздуха на территории России снизилась в 12,57 раза: с 8,8% в 1996 году до 0,7% в 2017 году. При этом количество исследуемых проб атмосферного воздуха в 2017 году по сравнению с 1996 годом увеличилось в 1,6 раза и составило 1 млн 009 тыс. 575 проб.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, жители России стали более положительно оценивать экологическую обстановку в стране. Так, если в 2009 году положительно отзывались о состоянии окружающей среды в месте своего проживания 39% опрошенных, то в 2018 году их число выросло до 59%.

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