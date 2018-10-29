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В Оренбуржье комплекс перинатального центра таит угрозу для жизни

Общество

В Орске объект незавершённого строительства за десять лет пришёл в аварийное состояние, при этом доступ к шести зданиям комплекса не ограничен

В Оренбуржье комплекс перинатального центра таит угрозу для жизни
Ольга Перегуд © ИА Красная Весна
Долгострой

Оренбург, 29 октября 2018, 09:05 — REGNUM  В Орске Оренбургской области прокуратура через суд требует ограничить доступ к долгострою, представляющему потенциальную опасность для здоровья и жизни граждан. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, со стороны горадминистрации отмечено незаконное бездействие.

Строительство Орского перинатального центра началось в 1991 году. Однако с 2008 года работы приостановлены. Между тем застройщик не принял мер по консервации недостороя.

«Люки и крупные отверстия не закрыты, технологическое оборудование в безопасное состояние не приведено, инженерные коммуникации не отключены. Наблюдается физический и моральный износ, а также снижение несущей способности конструкций, отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований. Часть конструкций находится в ограниченно работоспособном и аварийном техническом состоянии», — сказала Ольга Аникеева.

К шести ветшающим зданиям комплекса доступ граждан не ограничен. За десять лет, по официальным данным, на месте долгостроя произошло три несчастных случая, в результате которых дети получили травмы.

Со своей стороны в мэрии подчеркнули, что на уровне горсовета принято решение о передаче объекта из муниципальной собственности в областную. Однако на региональном уровне такое решение не принято. Несогласие с решением Орска выразил минздрав Оренбуржья, сейчас долгострой числится на балансе муниципалитета, сообщает портал ural56.ru.

Проведённое обследование недостроенных зданий показало, что их невозможно использовать в дальнейшем. Сейчас прорабатывается вопрос о демонтаже.

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Долгострои
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