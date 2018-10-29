В Хабаровске прошёл Молодёжный форум городской среды

Хабаровск, , 08:48 — REGNUM Свыше 50 участников из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов под наставничеством федеральных экспертов приняли участие в Молодёжном форуме городской среды, который прошёл в Хабаровске 26−27 октября. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Тихоокеанского государственного университета.

На два дня Хабаровск стал творческой ареной для руководителей и активистов региональных сообществ Всероссийского проекта «Городские реновации», а также архитекторов, урбанистов, социологов, экологов, инженеров и других специалистов, неравнодушных к окружающей их среде. Совместно они поставили цель — обучить активную молодёжь Сибири и Дальнего Востока разработке и использованию технологий проектирования комфортных для жизни и развития городов.

В первый день федеральные эксперты рассказали участникам Форума о том, как развивать город, делая его комфортным для всех категорий жителей: от играющих на детской площадке детей до сидящих на лавочках во дворе бабушек.

В формате интерактивного диалога с фокус-группой и применением методик дизайн-мышления эксперты совместно с участниками составляли «портрет Хабаровска». Ответы на вопросы о характере горожан, о любимых ими местах, об ассоциациях с городом через произведения кино / живописи / литературы легли в основу единого образа территории. Участники форума должны были отразить найденные в результате мозгового штурма черты города в своих проектах, над которыми работали в течение второго дня.

Отмечается, что по итогам мероприятия у шести территорий Хабаровска стало больше шансов в будущем преобразиться. «Подопечными» участников Молодёжного форума городской среды стали скверы по улице Ленинградской в районе Детско-юношеского центра «Восхождение», Памятника партизанам, памятника «Самолет» (остановка «Портовая»), перед Дворцом бракосочетания Центрального района, на улице Ленина напротив здания телерадиокомпании ДВТРК и гостиницы «Интурист».

По оценкам экспертов и участников, форум городской среды позволяет молодым дальневосточникам проявить себя и предложить свои идеи. Все проекты получились оригинальными, «экологичными» и отвечающими потребностям всех категорий жителей города. Они будут переданы администрации города Хабаровска и Хабаровского края для дальнейшей проработки и возможной реализации.

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