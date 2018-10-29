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Остров Сайпан покинула вторая партия застрявших там китайских туристов

Общество

Туристы стали заложниками тайфуна Юйту, который стал сильнейшим в истории Сайпана

Пекин, 29 октября 2018, 08:33 — REGNUM  Еще 261 китайский турист вернулись с острова Сайпан на родину, приземлившись в аэропорту Пекина, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Туристы стали заложниками тайфуна Юйту, который стал сильнейшим в истории Сайпана. Он обрушился на остров 24 октября, серьезно повредив аэропорт, в результате чего дозаправка самолетов стала невозможной. Авиакомпания China Eastern Airlines направила на Сайпан самолет с достаточным количеством топлива для обратного полета в 6:30 по Пекину 28 октября. Благодаря этому Сайпан смог покинуть 261 китайский турист.

Напомним, что ранее 278 туристов были возвращены в Шанхай авиакомпанией Sichuan Airlines. Эвакуация китайских туристов с Сайпана продолжается, покуда не все из 1,5 тыс. китайцев, находившихся на момент разгула стихии на острове, вернулись на родину.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая партия застрявших на Сайпане китайских туристов вернулась в Шанхай

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