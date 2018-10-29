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Жители Львовской области требуют отопления и готовятся перекрывать дороги

Общество

Руководство местных ТЭЦ разворовало газ

Жители Львовской области требуют отопления и готовятся перекрывать дороги
Отопление

Новый Роздол, Украина, 29 октября 2018, 08:35 — REGNUM  Около 500 жителей города Новый Роздол Львовской области вышли на митинг с требованием включить отопление, сообщило 28 октября издание zaxid.net.

Участники митинга собрались на центральной площади Героев Майдана, и обратились к руководству города и местной ТЭЦ с требованием немедленно начать отопительный сезон.

«Работников ТЭЦ попросили выйти на работу. Они же заявили, что не могут попасть на территорию предприятия. Кроме того, у них накоплены правовые вопросы касательно трудоустройства в компании, которая сейчас управляет ТЭЦ. Настроения жителей становятся радикальными, собираются перекрывать дорогу», — рассказала депутат городского совета Ирина Телька.

Более трёх месяцев жители Нового Роздола не получают горячую воду, поскольку имущество двух местных ТЭЦ арестовано Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Антикоррупционеры подозревают руководство ТЭЦ в разворовывании льготного газа.

Напомним, из-за отсутствия газа отопительный сезон не могут начать в городе Краматорск, который находится на подконтрольной Украине территории ДНР.

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