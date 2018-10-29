В сеть утекли интимные фото Мамаева с женой

Москва, , 08:29 — REGNUM Фотографии интимного содержания полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и его жены Аланы попали в сеть. Об этом пишет портал Super.Ru.

Супруга футболиста ранее сообщала, что неизвестные взломщики связались с ней и требовали вознаграждение за то, чтобы фотографии не были опубликованы. Напомним, в настоящее время Мамаев арестован и находится в одной из камер Бутырского следственного изолятора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев нашли общий язык со своими сокамерниками. Соседа Мамаева по камере зовут Александр, он подозревается в краже в особо крупном размере.

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