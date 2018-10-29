В Алтайском медуниверситете прошла конференция к 100-летию ВЛКСМ

Барнаул, , 08:24 — REGNUM Заседание секции научно-практической конференции «Молодежь: вчера, сегодня, завтра. Диалог поколений», приуроченная к 100-летию комсомола, прошло в Барнауле на базе Алтайского государственного медицинского университета, сообщает 29 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что оно конференция прошла 26 октября. Она объединила представителей строительных и студенческих отрядов Алтайского края, ветеранов стройотрядовского движения.

Выступивший на мероприятии начальник департамента администрации Алтайского края по связям с институтами гражданского общества Валерий Труевцев напомнил об основных этапах развития комсомольской организации на Алтае, в том числе об организации работы первых студенческих отрядов.

«Комсомольцы прожили жизнь вместе со всей страной — сражались, восстанавливали, поднимали целину. Когда возникли стройотряды? Как и все в нашей жизни — не сразу, не вдруг. Студенты всегда занимались производительным трудом: привлекались к уборке урожая, после войны участвовали в восстановлении страны, освоении целины», — сказал он.

Отмечается, что в ходе конференции участники поделились воспоминаниями о работе в советское время. Также в рамках секции участники мероприятия обсудили воспитательную роль студенческих отрядов и другие вопросы.

Напомним, что Российский коммунистический союз молодёжи был создан 29 октября 1918 года. Позже с образованием СССР организация была переименована и получила имя основателя Советского государства Владимира Ленина — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ или комсомол).

Читайте также: В Арктическом университете проявили интерес к опыту ВЛКСМ